СК: Применивший взрывчатку в монастыре находится в реанимации

В Следственном комитете РФ внесли ясность по поводу состояния 18-летнего бывшего ученика православной гимназии, который в понедельник утром устроил взрыв возле входа в это учебное заведение. Ранее некоторые информагентства сообщили о гибели молодого человека от полученных ранений в ходе подрыва самодельного взрывного устройства.

"В настоящее время врачи в больнице проводят реанимационные мероприятия молодому человеку, напавшему на гимназию при монастыре в подмосковном Серпухове", - сообщил официальный представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

В МВД сообщили, что взрыв устроил выпускник православной гимназии, расположенной в подмосковном Серпухове.

Пострадал сам подрывник и еще 6 учеников. У них осколочные ранения.