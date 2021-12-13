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13.12.2021 16:00
Рубрика: Российский автопром

Стало известно, когда появится новая Lada Vesta Sport

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Весной 2022 года АвтоВАЗ планирует начать выпуск новой Lada Vesta (Vesta FL). У актуальной версии модели в кузове седан есть модификация Sport - самая мощная в семействе. У новинки появится аналогичное исполнение, но не сразу.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
У АвтоВАЗа не получается с новой Lada Vesta. Сборку прототипов приостановили

По информации группы Kviring Drive VK Shop, выпуск новой Lada Vesta Sport начнётся только в 2023 году. Источник информации - один из сотрудников спортивного подразделения АвтоВАЗа - Lada Sport, которое и занимается сборкой "заряженных" седанов.

Нынешняя Lada Vesta Sport оснащается 145-сильным двигателем 1.8 литра, модернизированной механической КП, доработанной подвеской и перешитым салоном.

Цена автомобиля в базовой версии - 1 256 900 рублей. Автомобиль в ней укомплектован климат-контролем, датчиками дождя и света, задними датчиками парковки, креслом водителя с электроприводом настроек, круиз-контролем, пакетом "зимних опций" и аудиосистемой с монохромным дисплеем и четырьмя динамиками.

#Lada