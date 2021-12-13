У АвтоВАЗа не получается с новой Lada Vesta. Сборку прототипов приостановили

Через несколько месяцев АвтоВАЗ планирует запустить серийное производство новой Lada Vesta (Vesta FL), один из этапов, предшествующих этому, - выпуск прототипов для тестов узлов и агрегатов, отработки процессов сборки. Но прототипы не выпускают уже вторую неделю.

Об этом сообщает группа "Нетипичный АвтоВАЗ", по данным которой, причиной приостановки выпуска прототипов служит "высокая доля обходных технологий с ручным трудом при сборке". Из-за этого была отложена одна из трёх вех освоения производства, за которыми и следует старт серийного выпуска автомобилей.

Это заставляет насторожиться, так как является предпосылкой к пересмотру планов. Однако пока всё ещё может срастись, и новая Vesta встанет на конвейер в феврале, а торжественный запуск состоится в марте. Через несколько месяцев - ориентировочно в мае - автомобили доберутся до дилеров.

У АвтоВАЗа трудности не только с освоением выпуска Vesta FL: завод в Ижевске не может выпускать актуальную версию модели по причине отсутствия комплектующих.

В настоящее время цена на Lada Vesta в России стартует от 835 900 рублей. В ноябре 2021 года модель снова стала самой продаваемой в России, по итогам 11 месяцев она занимает второе место.