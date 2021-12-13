Участники убийства Япончика получили 15 и 16 лет колонии строгого режима

Мосгорсуд на основании вердикта присяжных приговорил двух обвиняемых по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, к 16 и 15 годам заключения. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, суд назначил наказание Муртази Шадании в виде 16 лет, а Джамбулу Джанашии - 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы обоим на один год.

Ранее во время прения сторон прокурор попросил назначить Шадании 17 лет, а Джанашии 16 лет колонии. Перед этим коллегия присяжных, с участием которой рассматривалось это дело, вынесла обвинительный вердикт обоим фигурантам.

В целом, как полагает следствие, которое вел Следственный комитет, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова. Для этого он привлек Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу.

По данным следствия, на стадии подготовки к преступлению фигуранты следили за Иваньковым, установили его образ жизни, круг знакомств и связей, места проживания, отдыха и маршруты передвижения. После этого они незаконно приобрели снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", а также мобильные телефоны для общения между собой. Выяснив, что Иваньков часто бывает в ресторане "Тайский слон" на Хорошевском шоссе, киллеры выбрали для стрельбы наиболее удобное место рядом с рестораном.

По указанию Симонии, 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба приехали к "Тайскому слону" и начали наблюдать за Япончиком. Примерно в 20 часов Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил из снайперской винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана. От полученного ранения Иваньков 9 октября 2009 года скончался в больнице.

По данным Генпрокуратуры, Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в международный розыск. Каха Газзаев единственный из фигурантов, который признал вину и пошел на сделку с правосудием, был приговорен в апреле Савеловским судом к 14 годам колонии.