В Кремле призвали не забегать вперед относительно сертификации "СП-2"

Процесс сертификации "Северного потока-2" является "технической бюрократической работой", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и призвал не забегать вперед в данном вопросе.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что немецкий регулятор приостановил сертификацию оператора "Северного потока - 2", так как тот якобы не соответствовал предписаниям Евросоюза в области энергетики.

"С регулятором продолжается работа. Компания выполняет все требования регулятора. Здесь надо просто набраться терпения. Это такая техническая, бюрократическая работа и юридическая. Там работа продолжается, не будем забегать вперед", - сказал журналистам Песков, которого цитирует ТАСС.

Трубопровод "Северный поток-2" проложен по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Работы велись в течение трех лет (из-за санкций США это заняло на два года больше времени), укладка была завершена 10 сентября. Ожидается, что сертификация трубопровода закончится весной 2022 года.