Цены на газ в Европе поднялись выше 1400 долларов

Стоимость газа в Европе поднялась выше 1400 долларов за тысячу кубометров. По сравнению со вчерашними торгами рост составил +5,3%. Об этом свидетельствуют данные с открытия торгов на лондонской бирже ICE. Такой подъем цен на фьючерсы произошел впервые впервые с октября этого года.

При этом цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10.04 мск выросла до 1425 долларов за тысячу кубометров.

Цена на газ в Европе растет на протяжении второй недели. Так, если по состоянию на 8 декабря она была больше 1200 долларов, то накануне - 13 декабря - составляла уже 1350 долларов.

По мнению экспертов, рекордные цены на газ в Европе могут снизить его экспорт из России.