ЕС готовится реформировать Шенген, учитывая миграцию и COVID

Руководство Европейской комиссии задумывается о реформировании Шенгенского пространства, учитывая последний опыт распространения коронавирусной инфекции и миграционный кризис на польско-белорусской границе.

"Предлагаемые изменения нацелены на усиление координации внутри ЕС, позволят государствам получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве", - цитирует РИА Новости фрагмент официального заявления рабочей группы Еврокомиссии.

В частности, предполагается сокращение числа действующих контрольно-пропускных пунктов, усиление мер по охране внешней границы ЕС, рассмотрение заявок беженцев на предоставление убежища прямо на приграничной территории. Также предполагается "наладить более эффективное сотрудничество между органами правопорядка в приграничных зонах, что может позволить, к примеру, депортировать незаконных мигрантов не за пределы ЕС, а в ту европейскую страну, из которой непосредственного прибыл нарушитель".