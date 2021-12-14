Комитет ГД по здравоохранению поддержал поправки о QR-кодах в общественных местах

"Наше заключение - поддержать и рекомендовать принять в первом чтении", - сообщил глава комитета Дмитрий Хубезов, которого цитирует "Интерфакс".

По оценке депутата, основная цель законопроекта - защитить жизни и здоровье людей. Согласно поправкам, подтверждающие вакцинацию коды понадобятся для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры. Аптек и продовольственных магазинов изменения не касаются.

Ранее предполагалось, что аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда, однако Совет ГД снял этот проект с рассмотрения.