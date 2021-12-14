Маск объявил о запуске программы по переработке углекислого газа из атмосферы

Основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск сообщил о начале программы по использованию углекислого газа из атмосферы в качестве ракетного топлива. Об этом американский предприниматель написал в своем Twitter.

Он отметил, что реализация подобной программы может быть полезна для полетов на Марс. Напомним, Илон Макс не раз уже заявлял о своих планах колонизации Марса. В августе глава SpaceX выразил мнение, что космический корабль Starship компании SpaceX может осуществить высадку астронавтов на Луну раньше 2024 года, как это планирует НАСА.

Между тем, накануне стало известно, что "Человеком года" по версии журнала Time стал Илон Маск. Как отмечает издание, тот факт, что его состояние, которое оценивается в более чем 274 млрд долларов и делает Маска самым богатым человеком в мире, - "всего лишь побочный эффект его способности не только видеть, но и делать то, что другие не могут".