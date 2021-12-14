Новости

Пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 64 субъектах РФ 04:42
Мэр Биробиджана подал в отставку 04:40
Школьников Улан-Удэ перевели на удаленку из-за гриппа и ОРВИ 04:26
Маск объявил о запуске программы по переработке углекислого газа из атмосферы 04:13
Врач-инфекционист заявил о безопасности совмещения разных вакцин от СOVID 03:37
Глава ВОЗ назвал главные проблемы мира после пандемии COVID-19 03:18
Власти Норвегии запретят продажу алкоголя в ресторанах и кафе из-за COVID-19 03:00
В Кентукки число жертв торнадо увеличилось до 74 02:30
Президент ЮАР заразился коронавирусом 01:54
Спецборт МЧС РФ доставил в ЮАР медиков и мобильную лабораторию 01:29
Захарова выразила соболезнования европейской дипломатии 00:45
ЦОДД рекомендовал отказаться во вторник от поездок на автомобиле по Москве 00:22
Джикия выступил с резким заявлением после поражения "Спартака" от "Сочи" 13.12.2021
Индекс МосБиржи упал ниже 3600 пунктов впервые с начала мая 13.12.2021
Мезенцев убежден, что политика санкций не принесет пользы европейцам 13.12.2021
Калужские власти отложили введение QR-кодов 13.12.2021
Завершены госиспытания гидрографического катера "Леонид Сенчура" 13.12.2021
Спутники выведут на орбиту всего за 18 часов 13.12.2021
Минздрав отвел 3 недели на оценку эффективности вакцин против омикрона 13.12.2021
В Госдуму внесли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов 13.12.2021
Президент Чехии назначит новый кабмин 17 декабря 13.12.2021
Всероссийская премьера фильма "Елки 8" состоится в Нижнем Новгороде 13.12.2021
Фигуристка Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы 13.12.2021
В Подмосковье проверят все негосударственные школы после взрыва в Серпухове 13.12.2021
В Москву идет мощный снегопад 13.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
14.12.2021 04:13
Рубрика: В мире

Маск объявил о запуске программы по переработке углекислого газа из атмосферы

Фото: AFP/WIN MCNAMEE Фото: AFP/WIN MCNAMEE
Фото: AFP/WIN MCNAMEE

Основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск сообщил о начале программы по использованию углекислого газа из атмосферы в качестве ракетного топлива. Об этом американский предприниматель написал в своем Twitter.

Фото: AFP/Christophe Gateau
Маск признался, что вдохновляется российскими разработками

Он отметил, что реализация подобной программы может быть полезна для полетов на Марс. Напомним, Илон Макс не раз уже заявлял о своих планах колонизации Марса. В августе глава SpaceX выразил мнение, что космический корабль Starship компании SpaceX может осуществить высадку астронавтов на Луну раньше 2024 года, как это планирует НАСА.

Между тем, накануне стало известно, что "Человеком года" по версии журнала Time стал Илон Маск. Как отмечает издание, тот факт, что его состояние, которое оценивается в более чем 274 млрд долларов и делает Маска самым богатым человеком в мире, - "всего лишь побочный эффект его способности не только видеть, но и делать то, что другие не могут".

В мире США Общество Космос

Главное сегодня

Спецборт МЧС РФ доставил в ЮАР медиков и мобильную лабораторию
Путин призвал Джонсона к переговорам по гарантиям безопасности России от НАТО
Суд запретил депутату Рашкину охотиться и пользоваться интернетом
Мурашко рассказал о симптомах у зараженных омикроном россиян
Состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Какие ограничения вводят разные страны из-за новой волны коронавируса
Захарова: "Саммит демократий" направлен на гегемонию США в мире