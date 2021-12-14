МВД разработало порядок информирования автовладельцев о вскрытии машины

Напомним, Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправки в закон о полиции. В нем появилась новая статья 15.1 о вскрытии транспортных средств. Раньше такой статьи не было. Полицейские при необходимости вскрывали автомобили на свой страх и риск, хотя и ссылались на статью 15 этого закона, которая предусматривает вскрытие помещений и проникновение в них. В конце концов, у автомобиля тоже есть помещение - его кабина, например.

Право вскрывать автомобили предусмотрено только в определенных случаях, например, когда надо задержать преступников либо нетрезвого гражданина, управляющего автомобилем. В случае, если пострадавшие или свидетели показали, что в автомобиле находятся подозреваемые в совершении правонарушения или преступления. Понятно, что в этих случаях люди находятся в автомобиле. Но есть ситуации, когда автомобиль необходимо вскрыть, когда в нем никого нет. Например, при получении информации, что в автомобиле находятся наркотики или оружие, краденые вещи, другой запрещенный груз. Или, например, взрывчатка.

В этих ситуациях автомобиль может быть вскрыт при отсутствии автовладельца. Но проект закона устанавливает необходимость уведомить собственника машины о ее вскрытии не позднее 24 часов. Поэтому и появился приказ, который прописывает, каким образом собственника надо уведомлять о вскрытии его автомобиля. В нем предусматривается, что уведомлять собственника необходимо в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента вскрытия.

Уведомление готовится на бланке органа внутренних дел ‎за подписью начальника подразделения МВД в двух экземплярах. Первый экземпляр для собственника или проживающих с ним граждан, второй экземпляр для приобщения в дело.

В нем указываются фамилия, имя, отчество собственника автомобиля, его адрес проживания, сведения о вскрытом автомобиле, включая марку, модель и номер регистрационного знака. А также сведения о дате, времени, месте и основаниях вскрытия и сведения об обстоятельствах вскрытия.

Для направления уведомления полиция принимает необходимые меры для установления адреса собственника, его электронной почты, номера телефона.

Как мы уже говорили, направляется уведомление в том числе по почте заказным письмом. Правда, есть подозрение, что таким образом в течение 24 часов оно не будет доставлено собственнику. Но ведь и в приказе делается акцент не на необходимости уведомить собственника в этот срок, а о необходимости направить уведомление. А это разные вещи.

Напомним, что согласно поправкам в закон о полиции сотрудники в отсутствие собственника или иного законного владельца вскрытого автомобиля должны обеспечить недопущение доступа посторонних лиц в транспортное средство. При этом сроки, в течение которых они должны обеспечить такую охрану не оговариваются. Так что в их интересах, чтобы уведомление как можно быстрее дошло до собственника.

Приказ МВД также допускает ситуацию, когда собственник откажется получать уведомление из рук в руки. Тогда на втором бланке делается соответствующая запись, а уведомление направляется уже по почте.