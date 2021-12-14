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14.12.2021 12:55
Рубрика: Правоохранительная система

МВД разработало порядок информирования автовладельцев о вскрытии машины

Текст: Владимир Баршев
Собственникам автомобилей об их вскрытии будут присылать уведомления. Они будут направляться по почте заказным письмом, факсом или электронной почтой. Впрочем, уведомление может быть направленно телефонограммой, с последующем вручением в бумажном виде или просто вручено лично. Главное, чтобы была возможность установить факт направления уведомления. Это следует из проекта приказа МВД, размещенного на портале проектов нормативных актов, для проведения антикоррупционной экспертизы.
Фото: Алексей Бурло/РГ Фото: Алексей Бурло/РГ
Фото: Алексей Бурло/РГ

Напомним, Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправки в закон о полиции. В нем появилась новая статья 15.1 о вскрытии транспортных средств. Раньше такой статьи не было. Полицейские при необходимости вскрывали автомобили на свой страх и риск, хотя и ссылались на статью 15 этого закона, которая предусматривает вскрытие помещений и проникновение в них. В конце концов, у автомобиля тоже есть помещение - его кабина, например.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Право вскрывать автомобили предусмотрено только в определенных случаях, например, когда надо задержать преступников либо нетрезвого гражданина, управляющего автомобилем. В случае, если пострадавшие или свидетели показали, что в автомобиле находятся подозреваемые в совершении правонарушения или преступления. Понятно, что в этих случаях люди находятся в автомобиле. Но есть ситуации, когда автомобиль необходимо вскрыть, когда в нем никого нет. Например, при получении информации, что в автомобиле находятся наркотики или оружие, краденые вещи, другой запрещенный груз. Или, например, взрывчатка.

В этих ситуациях автомобиль может быть вскрыт при отсутствии автовладельца. Но проект закона устанавливает необходимость уведомить собственника машины о ее вскрытии не позднее 24 часов. Поэтому и появился приказ, который прописывает, каким образом собственника надо уведомлять о вскрытии его автомобиля. В нем предусматривается, что уведомлять собственника необходимо в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента вскрытия.

Уведомление готовится на бланке органа внутренних дел ‎за подписью начальника подразделения МВД в двух экземплярах. Первый экземпляр для собственника или проживающих с ним граждан, второй экземпляр для приобщения в дело.

В нем указываются фамилия, имя, отчество собственника автомобиля, его адрес проживания, сведения о вскрытом автомобиле, включая марку, модель и номер регистрационного знака. А также сведения о дате, времени, месте и основаниях вскрытия и сведения об обстоятельствах вскрытия.

Для направления уведомления полиция принимает необходимые меры для установления адреса собственника, его электронной почты, номера телефона.

Как мы уже говорили, направляется уведомление в том числе по почте заказным письмом. Правда, есть подозрение, что таким образом в течение 24 часов оно не будет доставлено собственнику. Но ведь и в приказе делается акцент не на необходимости уведомить собственника в этот срок, а о необходимости направить уведомление. А это разные вещи.

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Напомним, что согласно поправкам в закон о полиции сотрудники в отсутствие собственника или иного законного владельца вскрытого автомобиля должны обеспечить недопущение доступа посторонних лиц в транспортное средство. При этом сроки, в течение которых они должны обеспечить такую охрану не оговариваются. Так что в их интересах, чтобы уведомление как можно быстрее дошло до собственника.

Приказ МВД также допускает ситуацию, когда собственник откажется получать уведомление из рук в руки. Тогда на втором бланке делается соответствующая запись, а уведомление направляется уже по почте.