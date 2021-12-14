МВД разработало порядок уведомления граждан о вскрытии квартиры или машины

Напомним, Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправки в закон о полиции. В нем появилась новая статья 15.1 о вскрытие транспортных средств. Раньше такой статьи не было. В случае чего, полицейские вскрывали автомобили на свой страх и риск. Хотя и ссылались на статью 15 этого закона, которая предусматривает вскрытие помещений и проникновение в них. В конце концов, у автомобиля тоже есть помещение - его кабина, например.

Право вскрывать автомобили предусмотрено только в определенных случаях, например, когда надо задержать преступников либо нетрезвого гражданина, управляющего автомобилем. А также в случае, если пострадавшие или свидетели показали, что в автомобиле находятся подозреваемые в совершении правонарушения или преступления. Понятно, что в этих случаях люди находятся в автомобиле. Но есть ситуации, когда автомобиль необходимо вскрыть, когда в нем никого нет. Например, при получении информации, что в автомобиле находятся наркотики или оружие, другой опасный груз. Или, например, взрывчатка.

В этих ситуациях автомобиль может быть вскрыт при от­сутствии автовладельца. Но проект закона устанавливает необходимость уведомить собственника машины о ее вскрытии не позднее 24 часов. Поэтому и появился приказ, который прописывает, каким образом собственника надо уведомлять.

В нем предусматривается, что уведомлять собственника необходимо в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента вскрытия.

Уведомление готовится на бланке органа внутренних дел ‎за подписью начальника подразделения МВД в двух экземплярах. Первый экземпляр для собственника или проживающих с ним граждан, второй экземпляр для приобщения в дело.

В нем указывается фамилия, имя, отчество собственника автомобиля, его адрес проживания, сведения о вскрытом автомобиле, включая марку, модель и номер регистрационного знака. А также сведения о дате, времени, месте и основаниях вскрытия и сведения об обстоятельствах вскрытия.

Вскрытие жилья или машины без владельца - нечастая, но болезненная для граждан процедура. Сообщить им надо в течение 24 часов

Для направления уведомления полиция принимает необходимые меры, чтобы установить адрес собственника, его электронной почты, номера телефона.

Уведомления о вскрытии автомобиля будут направляться по почте заказным письмом, факсом или электронной почтой. Впрочем, оно может быть направлено телефонограммой с последующим вручением в бумажном виде или просто вручено лично. Главное, чтобы была возможность установить факт направления уведомления. Правда, есть подозрение, что отправленное по почте, оно в течение 24 часов не будет доставлено собственнику. Но ведь и в приказе делается акцент не на необходимости уведомить собственника в этот срок, а о необходимости направить уведомление. А это разные вещи.

Напомним, что согласно поправкам в закон о полиции сотрудники в отсутствие собственника или иного законного владельца вскрытого автомобиля должны обеспечить недопущение доступа посторонних лиц в транспортное средство. При этом сроки, в течение которых они должны обеспечить такую охрану, не оговариваются. Так что в их интересах, чтобы уведомление как можно быстрее дошло до собственника.

Приказ МВД также допускает ситуацию, когда собственник откажется получать уведомление из рук в руки. Тогда на втором бланке делается соответствующая запись, а уведомление направляется уже по почте.

Примерно так же должны действовать полицейские при проникновении в частное жилье в отсутствие хозяев.

Такое проникновение, в том числе и со взломом, может произойти, если полицейские знают о нахождении в помещении преступников, нарколаборатории или наркопритона, незаконного оружия, если в этот момент здесь совершается преступление или кому-то стало плохо и срочно требуется помощь.

Закон "О полиции" описывает такие ситуации. А проект министерского приказа предполагает, что полицейский обязан сообщить собственнику жилья об этом в течение 24 часов. Это может быть сделано любым возможным способом - точно так же, как и в случае проникновения в автомобиль. И неважно, физическое это лицо или юридическое.

Сотруднику полиции придется предложить владельцу подписать протокол, что он сообщил о проникновении в жилье.

Если владелец откажется, то полицейский на втором экземпляре протокола делает запись об отказе.