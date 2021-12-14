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Певица Марина Хлебникова обратилась к поклонникам из больницы

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    14.12.2021, 19:36
Текст:   Кристина Верховцева

Певица Марина Хлебникова, находящаяся в больнице с ожогами после сильного пожара в своей квартире, впервые после ЧП вышла на связь и обратилась к поклонникам.

Артистка записала голосовое сообщение, которое появилось в ее Instagram.

- Доброго времени суток, дорогие мои друзья. Как хорошо, что вы мне пишете! Меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный, - заявила она, заверив, что все с ней будет хорошо.

Напомним, пожар в московской квартире Марины Хлебниковой на улице Ратной произошел 18 ноября 2021 года. На место прибыли сотрудники МЧС, они вынесли певицу из дома, когда та уже была без сознания. Она была доставлена в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, подключена к аппарату ИВЛ. Последние дни ее состояние стало улучшаться, Хлебникова начала дышать самостоятельно.

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