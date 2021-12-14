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Подруга покусала душившего ее актера из семейной комедии "Один дома"

Новости
    14.12.2021, 10:37
Текст:   Олег Усков

Подруга американского актера Дэвида Рэтрея обвинила его в насилии и удушении. В результате нападения женщина была вынуждена покусать 44-летнего артиста. Про инцидент пишет TMZ.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, в полицию позвонили свидетели громкого инцидента, имевшего место в отеле.

При этом представитель актера заверяет, что все ограничилось словесной перепалкой и ЧП было тут же улажено. В то время как подруга Дэвида утверждает обратное - по ее словам, Рэтрей применил к ней физическую силу, и, зажав рот одной рукой, начал душить. В результате несчастная его укусила, ударила по лицу и убежала. И далее, забрав вещи, выехала из отеля до прибытия полиции.

В любом случае, по данным издания, никаких арестов произведено не было.

Дэвид Рэтрей - актер и музыкант, в первую очередь известный по роли Базза из оригинального "Один дома" и его сиквела, а также по ремейку картины этого года. Всего же на счету артиста порядка 65 фильмов и сериалов, включая "Призрачный патруль", "Элементарно", "Сверхъестественное".

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