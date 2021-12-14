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14.12.2021 14:00
Рубрика: Легковые авто

Производство суперкаров Corvette в очередной раз приостановлено

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: Пресс-служба Chevrolet. Фото: Пресс-служба Chevrolet.
Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Выпуск суперкаров Chevrolet Corvette на заводе в штате Кентукки в очередной раз приостановлен. На этот раз из-за нескольких мощнейших торнадо, пронесшихся по юго-востоку США в прошлую субботу.

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В результате стихийного бедствия погибло более 90 человек, множество зданий полностью разрушено, пострадал и завод компании General Motors.

Издание Automotive News сообщает, что торнадо вызвало пожар, повредивший проходную и крышу завода. Никто из более чем тысячи сотрудников, к счастью, не пострадал, но на ремонт производственных помещений, приведение оборудования и инструментов в должное состояние уйдет не меньше недели.

Перебои в производстве нового Corvette возникали уже не меньше шести раз. Сначала бастовали рабочие, потом сборку приостановили из-за начала пандемии COVID-19, потом из-за дефицита микрочипов.

В результате покупателям приходилось ждать заказанный суперкар около года или переплачивать минимум 10 000 долларов за покупку вне очереди. В 2021 году объемы производства Corvette удалось удвоить по сравнению с предыдущим: за первые девять месяцев этого произведено 24 748 машин против 12 634 в прошлом.

#Chevrolet