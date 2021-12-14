Путин обсудил с Ниинисте гарантии безопасности для России

Президенты России и Финляндии провели телефонный разговор. Речь шла о ситуации на Украине и гарантиях безопасности для России.

Владимир Путин и Саули Ниинистё уделили главное внимание вопросам, связанным с внутриукраинским кризисом. Российский лидер рассказал об итогах переговоров с американским коллегой Джо Байденом и дал принципиальные оценки ситуации вокруг Украины с акцентом на важность полного и безусловного выполнения Киевом минского "Комплекса мер".

Президент России отметил, что украинские власти в нарушение минских договоренностей все более явно делают ставку на силовые методы, в том числе используя в Донбассе тяжелые вооружения и ударные беспилотные аппараты, сообщили в пресс-службе Кремля. Путин снова подчеркнул необходимость безотлагательного начала переговоров с США и НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности России, исключающих дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение угрожающих нашей стране систем оружия на территории Украины и других сопредельных государств. Это полностью соответствует принципу неделимости безопасности, сказал он и поддержал идею Ниинистё организовать в 2025 году саммит по случаю 50-летия Совещания в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Лидеры обсудили и актуальные двусторонние вопросы, подтвердив настрой на продолжение обоюдовыгодного сотрудничества, в том числе в экономике. Главы государств подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия в региональных делах, в том числе на севере и в Арктике, и обменялись поздравлениями в связи со скорыми новогодними и рождественскими праздниками.