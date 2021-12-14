Появилось видео допроса пропавшей с миллионами кассирши из Ачинска

МВД РФ выложило видео допроса кассирши, подозреваемой в похищении из банка в городе Ачинске Красноярского края крупной суммы в рублях, долларах и евро. На кадрах следователь зачитывает задержанной ее права и объясняет, что она может дать показания по делу либо отказаться от этого.

Напомним, в начале декабря в одной из финансовых организаций Ачинска пропала кассирша, а следом была обнаружена недостача 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и примерно столько же евро.

Полицейские, подозревая, что мать пропавшей знает местонахождение дочери, уговорили ее убедить беглянку вернуться с повинной. Сейчас девушка дает показания. О том, нашли ли у нее похищенные деньги, пока не сообщается.