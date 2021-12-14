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Рубрика: Происшествия

На Ставрополье 18 населенных пунктов остались без газа из-за взрыва

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В результате возгорания на магистральном газопроводе в Кочубеевском районе Ставропольского края от газоснабжения оказались отрезаны 18 населенных пунктов. Это произошло из-за перекрытия подачи газа по трубопроводу, чтобы была возможность починить его. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

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- На 21.20 факельного горения уже нет, поскольку перекрыли газопровод и в данную минуту без газа остались 18 населенных пунктов. Безусловно, все последвтсия будут ликвидированы, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Подачу газа обещают возобновить, как только порыв трубы будет устранен. Ситуация находится на контроле у властей региона и ГУ МЧС.

Как сообщалось ранее, вечером во вторник после прорыва началось факельное горение на газопроводе возле станицы Беломечетской в Ставропольском крае. В результате никто не пострадал. На место прибыли губернатор региона, начальник главка МЧС и прокурор Ставрополья.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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