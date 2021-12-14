Суд прекратил дела о 91 штрафе ГИБДД в отношении Филиппа Киркорова

Все дела о неуплате штрафов ГИБДД Филиппом Киркоровым, коих накопилось 91, прекращены. Такое решение принял мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы. Отмечается, что решения приняты на основании пункта 1 части 1 статьи 24.5 КоАП России "в связи с отсутствием событий административных правонарушений".

Проще говоря, музыкант успел оплатить все штрафы до начала судебного заседания. Ранее сообщалось, что 14 декабря мировой суд рассмотрит неуплаченные 54-летним певцом и продюсером Филлипом Киркоровым штрафы ГИБДД.

В мировой суд судебного участка № 422 Таганского района Москвы поступило 90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов об административных правонарушениях. Все они были составлены сотрудниками 2 батальона ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, который отвечает за центр столицы. Все протоколы на Филлипа Киркорова были составлены по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, то есть за неуплату штрафа в срок.