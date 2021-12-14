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Рубрика: Экономика

У граждан перестанут списывать деньги за чужие долги

Текст: Владислав Куликов
Госдума приняла в третьем чтении закон, решающий проблему так называемых двойников: людей, чьи полные тезки оказались должниками. Теперь в исполнительных документах будут указываться индивидуальные идентификаторы, так что путаницы больше быть не должно.

"В настоящее время порядка 50 процентов исполнительных документов, поступающих в ФССП России, не содержат однозначного уникального идентификатора должника (указываются только ФИО, дата и место рождения), - рассказывают разработчики проекта. - Судебному приставу-исполнителю приходится запрашивать необходимые сведения у налоговых органов, органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также у других органов, обладающих соответствующей информацией, что существенно увеличивает сроки исполнительного производства".

Фото: iStock
Почему информация о долгах не сразу уходит из базы данных приставов

Закон сегодня не предусматривает наличия у гражданина единого идентификатора. Для однозначной идентификации граждан используется ряд идентификаторов - паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета и т.п.

"Одной из причин возникновения ситуаций, связанных с ошибочной идентификацией должников по исполнительным производствам, является указание в исполнительных документах, выданных на основании судебных решений, ограниченного перечня идентификаторов, которых недостаточно для однозначной идентификации гражданина при исполнении органами и организациями, в первую очередь банками и работодателями, запросов и постановлений судебных приставов-исполнителей, - продолжают авторы проекта. - Ошибочная идентификация гражданина приводит к обращению взыскания на доходы, а также применению мер по ограничению в отношении имущества граждан, не являющихся должниками по исполнительным производствам".

Постоянные ошибки привели к тому, что приставам пришлось открывать специальные "горячие линии" для должников. А недавно Федеральная служба судебных приставов даже запустила сервис для помощи двойникам.

Теперь же проблема, наконец, должна решиться в принципе. Новые положения предусматривают обязательное указание в заявлении о вынесении судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе одного из идентификаторов ответчика: СНИЛС, ИНН, номер паспорта и т.п. "При отсутствии у гражданина-взыскателя возможности указать в заявлении о вынесении судебного приказа, исковом заявлении дату и место рождения, один из идентификаторов ответчика (должника) на это указывается в заявлении и такая информация истребуется судом", - поясняют разработчики проекта.

Также новыми положениями предусмотрено, что Федеральной службой судебных приставов в целях установления идентификаторов должника и взыскателя могут запрашиваться указанные сведения с использованием государственных информационных систем. "В целях уведомления должника и взыскателя у операторов связи могут запрашиваться номера телефонов должника и взыскателя. Указанные органы и организации предоставляют запрошенные сведения в течение одних суток с момента поступления запроса", - сообщают авторы проекта.

Экономика Финансы Долги и кредиты Законодательная власть Госдума

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