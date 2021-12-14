В центре Гамалеи рассказали, когда завершат испытания назальной вакцины

В центре имени Гамалеи рассказали, когда завершатся испытания назальной вакцины от коронавируса. По словам заместителя директора центра Дениса Логунова, они могут продлиться до конца 2022 года, сообщает "Интерфакс".

По словам Логунова, ход исследования зависит от скорости набора добровольцев. Центр Гамалеи планирует набрать необходимую группу в течение ближайших 2-3 месяцев. "Само исследование длится год-полтора - смотрим, насколько долго сохраняются антитела. В плане финального отчета оно быстро не закончится", - сказал специалист.

Денис Логунов также отметил, что привитых этой формой вакцины в рамках клинических исследований пока еще нет. "Сейчас подбирается база добровольцев. Главное, что получено разрешение регулятора и исследования начнутся в ближайшие недели", - добавил Логунов.

Назальная вакцина от коронавируса в виде спрея создается на основе "Спутника V". Она должна послужить дополнительным барьером на пути коронавируса в носоглотке. Минздрав разрешил клинические исследования вакцины в октябре этого года. Предполагается, что в исследовании должны принять участие 500 добровольцев.