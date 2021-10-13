Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19

"Раствор для интраназального введения, компонент I - 0,5 мл/доза + компонент II - 0,5 мл/доза", - говорится в описании препарата.

Предполагается, что в исследовании примут участие 500 добровольцев. Работы должны завершиться до 31 декабря 2023 года.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована в России в 2022 году. Преимущество данной формы вакцинации заключается в снижении побочных эффектов и возможности охвата большого количества населения.

Центр имени Гамалеи - разработчик первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". Сейчас российский препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением около четырех миллиардов человек (более 50% населения Земли). По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов он занимает второе место в мире.