В Минздраве рассказали, кому необходимо ревакцинироваться

Ревакцинация от коронавируса показана тем, кто вакцинировался или переболел более полугода назад. Об этом сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина.

"Согласно методическим рекомендациям, ревакцинация показана тем, кто вакцинировался более полугода назад или же переболел более полугода назад", - передает слова Драпкиной РИА Новости.

Ранее в Комитете Госдумы по охране здоровья не исключили, что период между получением второй дозы вакцины от коронавируса и ревакцинацией в России может измениться в зависимости от появления новых штаммов коронавируса.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова напомнила, что срок действия сертификата - как для человека, прошедшего вакцинацию, так и для переболевшего - составляет год. Тем не менее, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, вице-премьер рекомендовала делать ревакцинацию раз в полгода.