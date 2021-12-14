"В раю мест нет": каким получился новый сериал KION в формате "сторис"

Двое учёных с тяжёлым общим бэкграундом - Виктория (Екатерина Вилкова) и Андрей (Артём Ткаченко) - прибывают на место падения метеорита и вдруг оказываются в прошлом, в один из судьбоносных для них обоих дней. Андрей тут же начинает демонстрировать свою учёность при помощи замученного штампа с рисованием каких-то формул на стекле, а затем - свою расположенность к Виктории посредством полового акта с ладошками поверх этих самых формул.

Следом начинается череда из нескольких аналогичных перемещений во времени и пространстве - каждый раз в какой-то из важных для их непростых отношений дней, причём их память никакой корректировке не подвергается. Переходы нередко (но не всегда) становятся результатом гибели одного из героев при попытке избавить свою биографию от очередной охапки наломанных дров. Ситуацию усложняет то, что в несчастные вовлечены в простейший, но оттого не менее безвыходный любовный квадрат с участием их супругов (Анна Старшенбаум и Антон Васильев): всё как обычно - двойной адюльтер, семейные трагедии, утраты, чувство вины.

Соответственно, теперь Вика и Андрей рассматривают физическую аномалию как шанс всё исправить. Процесс регулярно тормозится нехитрой дилеммой: что важнее - личное счастье или спокойная совесть. Дойти им, конечно, придётся, до самой исходной точки, чтобы, наконец, выяснить опытным путём, какой из вариантов правильный. Да, тут будет вполне определённый ответ, не то чтобы неожиданный, но удивительно оптимистичный на фоне общей мрачности первых серий. Которую авторы изо всех сил компенсировали длинными - особенно учитывая скромную продолжительность каждой серии - и развязными секс-сценами (поклонники внешних данных Екатерины Вилковой будут в восторге). И отсылками на "Достучаться до небес" (без этого никак).

"В раю мест нет" - очередной проект в рамках нового формата KION "киносторис" (ранее, в частности, так выпустили "Шестнадцать+"), предлагающего сериалы, состоящие из коротких серий. Учитывая экспериментальный характер и ограниченность во времени, слишком многого от него, пожалуй, требовать и не стоит. А целевая аудитория - фанаты историй в духе "Вечного сияния чистого разума" и "Эффекта бабочки" - вполне удовлетворятся.