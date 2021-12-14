В Сети появился отрывок из фильма-катастрофы "Падение Луны"

На YouTube выложили пятиминутный отрывок из начала фильма "Падение Луны" режиссера Роланда Эммериха. Ролик опубликован на канале Movieclips Trailers.

Из видео следует, что группа астронавтов находится в космосе и выполняет какие-то технические работы вне корабля. В этот момент происходит авария. Общий сюжет фильма таков: некая сила приводит к тому, что Луна сходит с орбиты и вот-вот должна столкнуться с Землей. Руководительница NASA Джо Фуллер считает, что есть способ спасения планеты, но ей верят только два человека - знакомый астронавт и сторонник теории заговоров.

В ролях - Холли Берри ("Женщина-кошка", "Облачный атлас"), Патрик Уилсон ("Заклятие", "Ловушка", "Аквамен"), Чарли Пламмер ("Все деньги мира"), Стэнли Туччи ("Милые кости", "Голодные игры", "В центре внимания"), Дональд Сазерленд ("Заброшенный", "Гордость и предубеждение", "Голодные игры"), Майкл Пенья ("Ярость", "Человек-муравей", "Марсианин"), Джон Брэдли ("Игра престолов") и другие.

Трейлер фильма здесь.

Премьера состоится 3 февраля 2022 года.