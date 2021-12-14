Выходит сериал, снятый по популярной книге Наринэ Абгарян об армянских девочках

С именем писательницы Наринэ Абгарян в конце года связаны сразу несколько новостей. Прежде всего ее новый роман "Симон" победил в читательском голосовании на главной книжной премии страны "Большая книга". А уже 15 декабря в мультимедийном сервисе Okko выходит долгожданная экранизация книги Наринэ Абгарян - сериал "Манюня". Книга ранее получила Российскую национальную литературную премию "Рукопись года" и была номинирована на премию "Большая книга". А к выходу сериала книгу о Манюне с постером сериала на обложке переиздало издательство АСТ.

Напомним, что спектакль по книге "Манюня" пользуется большим успехом в РАМТе. А что касается сериала - его премьерный показ состоялся в рамках внеконкурсного сериального смотра 32-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи - и об этом писала "РГ". Также первые эпизоды экранизации были показаны на Красноярской ярмарке книжной культуры и во время запуска сервиса Okko в Армении. На обоих мероприятиях писатель, обладательница премии "Лучший детский автор десятилетия" Наринэ Абгарян, представила премьерные эпизоды лично. Еще и поделилась новостью - закадровый текст в сериале озвучили актрисы Чулпан Хаматова, Светлана Иванова, Елизавета Боярская, Елена Подкаминская и Марина Александрова. Обозреватель "РГ" попросила писательницу рассказать о новом сериале для наших читателей.

Наринэ, сериал показывает совсем не такую жизнь, какая была в конце 70-х годов прошлого века в армянской деревушке. Он чистенький, приглаженный, и реальность в нем другая. Как вы к этому относитесь? Я понимаю, что современные дети другие...

Наринэ Абгарян: Я тоже. И именно поэтому я к сериалу отношусь с пониманием. Естественно, показать советский период жизни таким, какой он был - с неустроенностью, дефицитом и так далее - это потерять сегодняшнего зрителя возраста 6+. В случае если бы сериал показывал в точности все, как было, его бы посмотрели, может быть, люди возраста 40+, чтобы что-то вспомнить. А чтобы охватить разных зрителей, нужно идти на какие-то уступки. И мне кажется, режиссер нашел очень правильный ход. Он немножечко приблизил этот сериал к нам. Но в то же время - не потерял связь с книжкой.

А вы режиссера Армана Марутяна знали раньше?

Наринэ Абгарян: Я о нем слышала, но фильмы его не видела. Когда мне сказали, кто будет снимать, я навела о нем справки. Мне сказали, что это режиссер очень кассовых армянских фильмов. И продюсеры ручались, что он все сделает очень бережно.

В целом вы довольны тем, что получилось?

Наринэ Абгарян: Да!

Что за актриса играет Ба - бабушку Манюни?

Наринэ Абгарян: Прекрасная армянская актриса Джульетта Степанян. Она - театральная актриса, много снимается и на телевидении. Мне кажется, она - потрясающая Ба, настоящая! Меня ведь постоянно спрашивали - как можно экранизировать Ба, ее же сможет сыграть только Раневская?

Да, она действительно похожа в этой роли на Раневскую.

Наринэ Абгарян: У нее такая мощная энергетика. Мне кажется, она очень здорово вписалась в этот образ. У продюсеров была принципиальная позиция - они хотели снимать сериал в Армении, чтобы играли армянские артисты. Естественно в России было бы проще. В РАМТе Ба чудесно играет Нина Дворжецкая. И мне даже в спектакле ее не хватило. Я понимаю: она - настолько мощный персонаж, что ее должно быть не так много, иначе она все затопит собой. И все равно мне хотелось, чтобы ее было побольше. Естественно, если бы в сериале играли российские артисты, выбор был очень большой. Но, мне кажется, кастинг в итоге очень хороший.

Когда вышла "Манюня", мне писали: "Это же наше детство!"

Где нашли исполнительницу роли Манюни? И еще я поражаюсь, где находят девочек, и в РАМТе тоже, похожих на Наринэ, у которой прототип вы.

Наринэ Абгарян: Да, в театре Наринэ играет Аня Дворжецкая. И я ей говорила: "Аня, такое впечатление, что у вас на сцене даже увеличивается нос" (смеется). Она превращается в такого аутентичного армянского подростка, играет потрясающе. А девочек для фильма нашли в Москве. Это московские артистки.

Девочек - актрис на роли Манюни и Наринэ нашли в Москве. Фото: Okko

Артистки?

Наринэ Абгарян: Карина Каграманян и Катя Темнова. И они не начинающие артистки, уже снимались в кино. Более того, у продюсеров была принципиальная позиция снимать историю, очень близкую к книжке. И кто читал книжку, знают, что девочек побрили наголо. И актрис тоже побрили наголо.

В какой серии?

Наринэ Абгарян: В последней. Я об этом говорила. И у себя в соцсетях даже видео вывешивала, какие они до и после. Они прекрасные совершенно. И без волос превратились в таких характерных актрис. У них буквально изменились лица, и они стали еще в большей степени находкой для режиссеров.

Интересно, что рассказанная вами армянская история о двух девочках - универсальна. Ее можно было бы в любой стране снимать.

Наринэ Абгарян: Когда я писала "Манюню" и книжка вышла, по своей какой-то зашоренности я думала - кто будет ее читать? Максимум армяне и евреи, потому что там - армянская и еврейская семьи. А когда мне стали писать со всех бывших советских республик - из Казахстана, из Литвы, с Украины... И все писали о том, что это же наше детство. Я всех спрашивала, разве это не национальная история? И мне отвечали, что все национальное ушло на третий план. И это для меня было большим счастьем.

Напомните мне, пожалуйста, год выхода "Манюни".

Наринэ Абгарян: Это было 10 лет назад, 2010-й год.

На премьере на "Кинотавре" вы поделились с залом сокровенным - что "Манюня" вас каким-то чудесным образом спасла от болезни.

Наринэ Абгарян: Я эту историю рассказываю всегда. Потому что очень много людей отчаиваются. И в этом отчаянии они опускают руки. У меня это случилось абсолютно инстинктивно. Был очень тяжелый период в жизни. И в личной жизни все пошло наперекосяк, и профессия была нелюбимая. Я переучилась, работала бухгалтером. Шучу, что была самым тупым бухгалтером Москвы (смеется). И в этом состоянии опустошения и депрессии, я села и начала писать смешные истории о моем детстве. И я помню, как сама смеялась, когда писала. Наверное, это очень дико смотрелось со стороны. И мне иногда кажется, что я, как барон Мюнхгаузен, себя за волосы вытащила из тины.

Вам поставили страшный диагноз. И после того, как вы написали Манюню, болезнь ушла?

Наринэ Абгарян: Да. Это был рассеянный склероз.

Он разве может уходить?

Наринэ Абгарян: Не может. Мне кажется, это был просто неправильно поставленный диагноз. И когда уже вышла Манюня, буквально через месяц, мне этот диагноз сняли. Но пять лет я жила с ощущением, что умираю, что мне нужно что-то делать, потому что я должна на кого-то оставить своего ребенка, и прочее-прочее.

Как ваш сын воспринял Манюню? Вы читали ему вслух?

Наринэ Абгарян: Моему сыну Эмилю уже 25 лет, взрослый мужчина. "Манюню" читал и все эти истории знает и любит. Когда я первые два эпизода сериала посмотрела, то позвонила ему и сказала, мол, не волнуйся, все в порядке. И он за меня очень порадовался.

Я бы еще не рекомендовала смотреть сериал "Манюня" людям голодным - там очень вкусная еда.

Наринэ Абгарян: Да, и Чулпан Хаматова читает так вкусно, что хочется сразу что-нибудь съесть (смеется).

Меня часто поражает язык, на котором общаются в сериалах подростки, - авторы думают, что современные парни и девчонки так говорят. И вдруг в "Манюне" обе девочки общаются на красивом литературном языке. Дети, конечно, так в жизни не разговаривают, но мне все равно приятно было это слушать. То есть, как в книжке диалоги выстроены, так и перенесли в фильм?

Наринэ Абгарян: Видимо, да. На самом деле современные дети так не говорят. Но у нас была несколько другая реальность. Мы были армяноязычной республикой, и русский у нас был очень академичный. Это когда ты говоришь на родном языке, можешь хулиганить. Но так как у тебя ограниченный выбор возможностей выразиться на русском языке, а в Армении было принято в интеллигентных семьях говорить на нем, то у нас был более академичный русский язык. Это могут понять те, кто родился в национальных республиках.

А как вам понравилось то, что в сериале используется анимация?

Наринэ Абгарян: Очень правильный ход, на мой взгляд. Анимация, например, была и в сериале "Чики", и мне очень понравилось. Мне кажется, она добавляет трогательности, какой-то инопланетности, где надо за душу взять зрителя. Конечно, пренебрегать ею нельзя. Но если использовать, то в крохотных пропорциях.

Мультфильм по "Манюне" вам не предлагали сделать?

Наринэ Абгарян: Нет. Но я бы очень хотела, чтобы такой сняли.

Могло бы хорошо получиться. Он был бы конкурент другому мультфильму - про Масяню. Вы же смотрели мультфильм про Масяню? Видите общие черты между Масяней и Манюней?

Наринэ Абгарян: Я очень люблю Масяню. Масяня - это такая взрослая Манюня.