Андрей Пилипук - о том, сможет ли Беларусь прокормить себя сама в условиях санкций

С первого января 2022 года Беларусь вводит продовольственное эмбарго на ввоз ряда западных товаров. Под запрет попадают мясо крупного рогатого скота, свинина, молоко, молочная продукция, фрукты, орехи, колбасы, кондитерские изделия и овощи. Всего в перечне 18 позиций. Сможет ли Беларусь заменить импортные товары аналогами собственного производства? Об этих и других аспектах контрсанкционной меры рассказал "СОЮЗу" директор Республиканского научного унитарного предприятия "Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси" доктор экономических наук, профессор Андрей Пилипук.

Андрей Владимирович, как скажется эмбарго на прилавках?

Андрей Пилипук: В Беларуси не только обеспечена продовольственная безопасность, но и сформирован экспортный потенциал. По оценкам, в Глобальном рейтинге продовольственной безопасности наша страна находится на 23-м месте среди 113 государств мира, а в европейском регионе - на 17-м.

В последние годы экспорт товаров сельскохозяйственных предприятий и пищевой промышленности обеспечивает около 20 процентов валютных поступлений от поставок товаров за рубеж наряду с такими отраслями, как химическая промышленность, производство машин, оборудования, транспортных средств и т.д. На мировом рынке реализуется до 40 процентов продукции, произведенной отечественным сельским хозяйством и пищевой промышленностью, что составляет 8-9 процентов ВВП Беларуси.

Внешнеторговое сальдо по группе агропродовольственных товаров в 2020 году достигло 1,5 миллиарда долларов. Другими словами, продаем на внешних рынках мы гораздо больше, чем импортируем, так как уровень самообеспеченности по основным группам продовольствия превышает 100 процентов. Например, по молокопродуктам он составляет около 256 процентов, сахару - 175, мясу - 135, яйцам - 125, овощам - 105 процентов. Так что жители страны продуктами будут обеспечены полностью.

В то же время белорусские потребители привыкли к разнообразному ассортименту овощей и фруктов. А бананы и апельсины в наших широтах не растут…

Андрей Пилипук: Что касается плодоовощной продукции, то доля отечественных товаров в розничной торговле составляет от 60 до 90 процентов в зависимости от товарной номенклатуры. При этом исследования, проводимые в нашем институте, позволяют утверждать, что в Беларуси имеются производственные резервы, чтобы обеспечить себя овощами и фруктами практически полностью, а импортировать лишь отдельные виды, для выращивания которых не подходят природно-климатические условия - цитрусовые, виноград, бананы, персики и т.д. Вместе с тем в мире достаточно регионов, кроме стран, попавших в список тех, откуда импорт будет запрещен, которые реализуют аналогичные товары. Например, страны Евразийского экономического союза, СНГ, азиатские и африканские страны.

Эмбарго, которое вводит Беларусь, напоминает российский ответ на западное санкционное давление в 2014 году. Это стало стимулом для отечественных сельхозпроизводителей. Произойдет ли подобное в Беларуси?

Андрей Пилипук: Разумеется, эмбарго послужит стимулом для развития отечественного аграрного производства, в первую очередь овощей и фруктов. И российский опыт это подтверждает. Например, в 2020 году по сравнению с 2014-м производство зерна в России выросло почти на 27 процентов, мяса более чем на 24 процента, фруктов почти на 30 процентов, овощей и молока больше чем на 7 процентов и т.д. Российский импорт агропродовольственных товаров сократился на 27,3 процента.

Поэтому есть основания полагать, что белорусские потребители и перерабатывающие предприятия не пострадают от введения эмбарго, переориентировав свой спрос как на отечественные товары, которые не уступают импортным по ценовым и качественным характеристикам, так и на товары из стран ЕАЭС, СНГ, Азии, Африки.

Основными рынками сбыта являются для Беларуси страны ЕАЭС, СНГ, Азии

А какие виды на экспорт?

Андрей Пилипук: Эмбарго не повлияет и на наши экспортные поставки. В последние годы удельный вес европейских стран составлял около 5-6 процентов в белорусском агропродовольственном экспорте, так как страны ЕС используют широкий спектр тарифных и нетарифных мер для защиты своего внутреннего рынка от импорта, отдавая предпочтение взаимной торговле.

Основными нашими рынками сбыта являются страны ЕАЭС, СНГ, Азии. В 2020 году на внешние рынки было поставлено агропродовольственных товаров на сумму 5,8 миллиарда долларов. За десять месяцев 2021 года экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции вырос на 14,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. За рубеж было реализовано товаров на сумму 5,4 миллиарда долларов. По итогам года ожидается, что экспорт составит около 6 миллиардов долларов.

К слову

Запрет на ввоз в Беларусь распространяется на ряд товаров из ЕС и его государств-членов, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Ирландии, Черногории, Швейцарии.