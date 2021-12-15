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Ди Каприо отказался сниматься в сцене с обнаженной Мерил Стрип

Новости
    15.12.2021, 19:30
Текст:   Дмитрий Николаев
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Новый потенциальный суперхит от Netflix "Не смотрите наверх" еще не поступил в широкий доступ (премьера - 24 декабря), но уже оброс байками и сплетнями, которых бы хватило на отдельную картину.

Внутри звездного состава актеров, которому мог бы позавидовать даже Уэс Андерсон, во время съемок то и дело возникали курьезные ситуации.

Фото: kinopoisk.ru
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Режиссер Адам Маккей рассказал в интервью The Guardian, что Леонардо Ди Каприо наотрез отказался сниматься в одной сцене с обнаженной Мерил Стрип. По сюжету президент (роль которой исполнила Стрип) некоторое время расхаживает по комнате полностью раздетой, демонстрируя татуировку на пояснице. Ди Каприо засмущался и заявил, что не может позволить, чтобы столь заслуженная актриса предстала в подобном виде, при том что сама Стрип согласилась на "обнаженку" без лишних вопросов. В итоге примадонну заменили дублершей. В конце концов, судя по гонорарам, именно Ди Каприо обладал на площадке правом решающего голоса.

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