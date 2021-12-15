Исследование: Детская мечта о профессии может сформировать жизненную цель

Детская мечта о профессии может стать ключевым этапом в формировании жизненной цели. Таков один из выводов исследования ученых Московского городского педагогического университета (МГПУ). Как полагают авторы исследования, знание о такой мечте поможет родителям, психологам и педагогам помочь переходу мечты-фантазии в мечту-план.

Ученые отталкивались от эксперимента, в котором приняли участие 414 детей в возрасте от 7 до 11 лет из разных школ Москвы. Дети заполнили анкету "Вопросы от волшебника". Она условно делилась на три части - гендерные предпочтения в мечте о будущей профессии, ценностное содержание мечты-события и мечта-идеал. По мысли ученых, мечта-событие - это воображаемые ситуации из будущего, (например, зарабатывать много денег). Мечта-идеал - это образ конкретной профессии и, наконец, выбор в зависимости от пола (например, балерина, шахтер или "исследователь вулканов").

В анкете было четыре вопроса - есть мечта, о чем мечта, кем бы ты хотел стать, когда вырастешь и - что для этого нужно будет сделать? "Сила феномена детской мечты заключается в том, что она может стать исходным этапом будущей жизненной цели. Детская мечта имеет наглядно-образный характер - это привлекательная картинка в воображении ребенка, в которой отражаются ценностные ориентации и гендерные предпочтения", - рассказала доцент департамента педагогики МГПУ Полина Арапова.

По итогам опроса мечта-событие ребенка отличается практичностью: 39% мальчиков и 24% девочек хотят "много зарабатывать". Мечта-идеал у 33% девочек выражена в образе ухода за домашними питомцами, 17% мальчиков мечтают о разных машинах, среди которых на первом месте гоночные автомобили премиум-класса.

Особый интерес, по мнению экспертов, представляет мечта о будущей профессии: для 18 процентов мальчиков и 13 процентов девочек важно, чтобы она была востребованной в обществе. Ранжирование профессий позволило специалистам увидеть половые предпочтения - 32 мальчика (16%) на первое место ставят профессию футболиста, 35 девочек (17%) - профессию врача.

Эксперты особо отметили то, что младшие школьники, выделяя способы достижения мечты, рассчитывают на хорошее образование и собственные силы. Итоги исследования опубликованы в журнале "Народное образование".