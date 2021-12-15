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15.12.2021 14:04
Рубрика: Легковые авто

Kia увольняет легенду дизайна Питера Шрайера, "техник" Бирманн задержится

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Корейские СМИ пишут, что до конца года Hyundai Motor Group попрощается с Питером Шрайером, который в настоящее время занимает пост консультанта по дизайну. Также журналисты прочат уход из компании Альберта Бирманна, заведующего научно-исследовательским отделом.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Питер Шрайер пришёл в Hyundai Motor Group в 2006 году и отвечал за дизайн автомобилей Kia, именно ему принадлежит форма решётки радиатора, названная "нос тигра", так или иначе обыгрываемая до сих пор на новых моделях марки.

Шрайер, доказавший свою преданность марке и делу, был повышен до вице-президента по дизайну концерна - на этом посту он проработал до осени 2018 года и ушёл на пенсию. Его кресло занял Люк Донкервольке.

Несмотря на то, что Шрайер отправился на заслуженный отдых, он выполняет обязанности консультанта по дизайну. Кстати, позднее его судьбу повторил шеф-дизайнер марки Lada Стив Маттин, который после ухода стал советником, правда, не совсем понятно, что и кому он советует на АвтоВАЗе.

Для чего понадобилось отстранять от дел Шрайера полностью, неизвестно. Одно из предположений касается усиления роли действующих дизайнеров Hyundai и Kia, работающих над автомобилями новой эры - эры электрокаров, которые, как мы видим, сильно отличаются от машин с ДВС. И в будущем, с развитием технологий автопилота, дифференциация будет становиться ещё более явной.

Что касается Альберта Бирманна, который немало сделал для улучшения технических характеристик Hyundai и Kia и настоял на появлении высокопроизводительных версий N Performance, то с его кандидатурой вопрос не решён: во-первых, не найден преемник, во-вторых, Бирманну дадут закончить начатое - представить мощную модификацию Ioniq 5 N.

#Hyundai #Kia