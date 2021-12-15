Mercedes тестирует "убийцу" Tesla Model X

Mercedes-EQ - суббренд, в чью компетенцию входит разработка и выпуск автомобилей новой эры, приступил к зимним испытаниям среднеразмерного кроссовера EQE.

Модель была анонсирована ещё в начале 2021 года вместе с седаном EQE и флагманским EQS. Все машины на тизерных снимках были в камуфляже. На новых "шпионских" фото, которые публикует Autocar, видно чуть больше: средняя часть передка скрыта за полупрозрачным материалом, который позволяет оценивать работу датчиков, изменился дизайн колёсных дисков - вероятно, это продиктовано аэродинамикой.

Новый Mercedes EQE SUV в отличие от выпускающегося кроссовера EQC является электромобилем по существу, а не модифицированным под EV вариантом модели, изначально спроектированной как машина с ДВС. Поэтому можно ожидать, что EQE SUV превзойдёт EQC как по мощности, так и по автономности.

Последний имеет в запасе почти 408 л.с. и может проехать на одной зарядке около 438 км. К примеру, представленный седан EQE может проезжать от 545 до 660 км, значит, EQE SUV с поправкой на вес и аэродинамику, предоставит не менее 500 км запаса хода на одной зарядке.

Выход на рынок Mercedes EQE SUV состоится в 2023 году, премьеру, скорее всего, проведут осенью следующего года.