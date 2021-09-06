Премьеры Mercedes-EQ: электрический E-Class и AMG-версия топового EQS

Кроме концептуальных кроссовера Mercedes-Maybach EQS и внедорожника EQG на автосалоне в Мюнхене компания представила и серийные модели: седан EQE и самую мощную на данный момент версию флагманского лифтбека EQS.

Mercedes-EQ EQE, как и EQS, создан на платформе MEA (Modular Electric Architecture). Длина, ширина и высота новинки составляют 4946, 1961 и 1512 мм, размер колёсной базы - 3120 мм. В компании заявили, что модель соразмерна CLS и предлагает больше свободного пространства, чем E-Class серии 213, что неудивительно, ведь по ширине электрокар превосходит "ешку" на 109 мм.

Подвеска конструктивно близка к S-Class: четыре рычага спереди и многорычажка сзади. За доплату можно будет заказать "пневму" Airmatic с адаптивной системой демпфирования.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

В салоне EQE практически полностью повторяет EQS, за исключением дверных карт. Для новинки также предложен опциональный гиперэкран во всё торпедо, а также возможность оформлять подписку на опции, в том числе на полноуправляемое шасси.

Первой на рынке появится заднеприводная одномоторная версия EQE 350 мощностью 292 л.с. (530 Нм) и никель-кобальт-марганцевым аккумулятором ёмкостью 90 кВт∙ч. Заявленный запас хода - от 545 до 660 км. Время зарядки от переменного тока мощностью 11 кВт - почти 8.3 часа, если мощность увеличить в два раза - то 4.3 часа. На быстрой ЭЗС можно "подзаправиться" за 32 минуты, а за 15-минутный "прикол" запас энергии восполнится для преодоления 250 км.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

В будущем у EQE появятся версии 4Matic - с моторами как на задней, так и на передней осях.

Производство новинки уже стартовало: оно осуществляется в немецком Бремене - здесь выпускают машины для Европы, и в Пекине, где делают EQE для рынка Поднебесной.

Флагман EQS дебютировал в апреле этого года. После работы над ним мастеров из Аффальтербаха, где находится штаб-квартира AMG, у лифтбека появилась самая мощная модификация AMG EQS 53 4Matic+.

Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Электромоторы имеют отдачу 658 л.с. и 950 Нм, но если купить пакет AMG Dynamic Plus, то показатели вырастают до 761 л.с. и 1020 Нм. Когда заряд аккумулятора составляет не менее чем на 80%, разгон до 100 км/ч у AMG EQS 53 4Matic+ занимает 3.4 и 3.8 секунды соответственно. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 и 220 км/ч.

Ёмкость аккумулятора - 107.8 кВт∙ч, чего хватит на 526-580 км пробега. Электрокар оснащён системами рекуперации энергии при торможении мощностью до 300 кВт и управления батареей с несколькими режимами, включая ориентированные на динамичную езду.

AMG EQS 53 4Matic+ получил гиперэкран, перенастроенное и усиленное шасси и подруливающую заднюю подвеску в стандартной комплектации. Также в базовой версии лифтбек оснащается системой генерации звука AMG Sound Experience, вариативность которой может быть расширена за счёт опциональных пакетов.

Ранее "РГ" рассказывала о мощном гибриде Mercedes-AMG GT, мощность которого в пике достигает 843 л.с.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.