Мосгорсуд отменил приговор отравителю Сабанову

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, суд апелляционной инстанции постановил отменить приговор районного суда и уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе. Меру пресечения Сабанову в виде заключения под стражу оставили без изменения со сроком до 15 марта 2022 года. Как уточнили в Мосгорсуде, приговор был обжалован, как защитой Сабанова, так и прокуратурой. Ранее 20 мая Басманный суд признал Сабанова виновным в 30 эпизодах разбоя, десяти кражах с банковских карт, четырех мошенничествах и шести кражах паспортов и приговорил его к 16 годам колонии строго режима. Также суд постановил взыскать с Сабанова в пользу потерпевших 1 854 000 рублей.

По версии следствия, Мурат Сабанов в районе Чистых прудов знакомился с молодыми людьми, которые употребляли алкоголь или находились в состоянии алкогольного опьянения. Втираясь в доверие, он предлагал жертвам попить лимонада или газированной воды, в которую уже были подмешаны психотропы. Или он незаметно добавлял сильнодействующее лекарство в бутылку с алкоголем, который пил потерпевший. После того, как жертва выпивала психотропный "коктейль", она теряла сознание, а Сабанов грабил своих жертв, среди которых были, в том числе, и девушки. Он забирал у них паспорта, кредитные карты, телефоны и наличность. Всего от действий Сабанова пострадали 30 человек, пяти из которым был причинен тяжкий вред здоровью. Общая сумма похищенного имущества превышает 1 млн рублей. Только по счастливой случайности никто из жертв отравителя не погиб.