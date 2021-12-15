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Рубрика: Общество

Нижний Новгород вошел в роль "Новогодней столицы России - 2022"

Текст: Михаил Баранов (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 285(8636)
Новогодние праздники оставят у нижегородцев и гостей города незабываемые впечатления
Равнодушными не остались даже ангелы. Фото: Анастасия Макарычева/РИА Новости Равнодушными не остались даже ангелы. Фото: Анастасия Макарычева/РИА Новости
Равнодушными не остались даже ангелы. Фото: Анастасия Макарычева/РИА Новости

В минувшую субботу в приволжской столице пешим парадом героев сказок и актеров открылась серия мероприятий в рамках фестиваля "Новогодняя столица России - 2022".

Фото: Николай Гернет
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- Интерес к параду, конечно, колоссальный! - оценил костюмированное шествие заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович. - Я уверен, что все мероприятия "Новогодней столицы" порадуют нижегородцев и гостей города.

О том, что ожидает нижегородцев в предпраздничные и праздничные дни, "РГ-Неделя" рассказала в предыдущем номере. Напомним, что одна из главных площадок предстоящего фестиваля - Нижегородская ярмарка - откроется 24 декабря ледовым шоу Ильи Авербуха. А с начала января на Большой Покровской будут постоянно работать так называемые "станции" с актерами.

Маршрут парада прошел по Большой Покровской улице, на которой сейчас установлена ярко иллюминированная конструкция, напоминающая ретротрамвай. Именно она стала центром притяжения для любителей селфи.

Фото: Николай Нестеренко

Кстати, если говорить не о бутафорском трамвае, а о настоящих электротранспортных средствах, изготовленных в стиле ретро, то на покупку одиннадцати таких вагонов правительство России выделило Нижегородской области 650 миллионов рублей.

Все трамваи уже поступили в город, а большинство вышли на кольцевой маршрут. По словам губернатора области Глеба Никитина, ретротрамваи "сочетают в себе исторический облик и последние технологические решения".

Вагон, стилизованный под старину, имеет анатомические деревянные сиденья, олдскульные плафоны освещения, поручни, отделку стен и потолков. Но при этом салоны оборудованы кондиционерами и USB-зарядками.

Между тем

Корреспондент "РГ" подготовил для земляков и гостей города своеобразный путеводитель по обновленному Нижнему Новгороду - ведь приволжская столица в год 800-летия изменилась настолько, что даже коренные нижегородцы не всегда узнают привычные места. О том, что посмотреть кроме Стрелки, парка "Швейцария" и слободы "Започаинье", читайте на сайте "Российской газеты".

Гидами выступают Александра Шарова, учредитель ассоциации "Нижегородская гильдия экскурсоводов", и экскурсовод Виктория Азарова.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Новый год

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