В Казани девочку, которую мать избивала на камеру, заберет бабушка

Отец полуторагодовалой девочки из Казани, шокирующее видео с издевательствами над которой попало в Сеть две недели назад, подписал согласие на предоставлении временной опеки над ребенком ее бабушке. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Сам мужчина отказываться от своих родительских прав не собирается и доверил опекунство на момент разбирательства и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, 31-летняя жительница Казани сняла на телефон, как она избивает дочь, и отправила запись мужу - якобы в отместку за то, что тот собирается уйти из семьи. Мужчина отправил видео своей матери. Та обратилась с заявлением в полицию, и девочку изъяли из семьи и поместили в больницу. Ролик о жестоком обращении с ребенком попал в социальные сети, в местные СМИ и наделал много шума.

Расследование дела об истязании ребенка, которому нет еще и полутора лет, взял на контроль глава Следкома России Александр Бастрыкин. По решению Советского суда Казани мать ребенка задержали и отправили на два месяца в СИЗО. При этом на нее завели уголовное дело по статье "Истязание". Девушка уже была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

- В свои год и семь месяцев девочка выглядит как восьмимесячный ребенок, - говорит уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. - Произошедшее не укладывается в голове. У ребенка синяки, ссадины, но ее жизни, к счастью, ничего не угрожает, нет ни переломов, ни повреждений внутренних органов.

Волынец отметила, что бабушка девочки обратилась к ней, чтобы уполномоченный по правам ребенка помогла оформить опеку над ребенком. Автоматически это не делается, опека возможна в случае, когда оба родителя должны быть лишены родительских прав.

- Насколько нам известно, оснований для лишения родительских прав отца нет. Если же выяснится, что папа знал об истязаниях ребенка, но молчал, это может стать достаточным основанием для того, чтобы лишить прав и его.