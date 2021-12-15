Новым мэром Омска стал Сергей Шелест

Сегодня депутаты Омского городского совета приняли решение об избрании мэра Омска. Новым городским главой стал экс-руководитель "ОмскВодоканала" Сергей Шелест.

На пост градоначальника также претендовал глава Марьяновского района Аркадий Ефименко. Но Сергей Шелест набрал большинство голосов.

- Вновь избранный мэр вступает в должность с момента принятия присяги на 15-й день со дня официального опубликования постановления Омского городского совета об избрании на должность мэра, - сообщает пресс-служба администрации города Омска. - Сергей Шелест примет присягу 12 января в концертном зале Омской филармонии.

Отмечается, что до вступления Шелеста в должность исполнять обязанности мэра Омска продолжит Евгений Фомин.

Сергею Шелесту 52 года. Он родился в Казахстане, окончил Щучинский политехникум и Акмолинский сельскохозяйственный институт. Начал работать в сфере ЖКХ Казахстана, позже переехал в Россию. В сфере электроэнергетики Шелест проработал более 20 лет и прошел путь от рабочего до руководителя предприятия.

Предыдущий мэр Омска Оксана Фадина ушла в отставку в сентябре этого года. Она стала депутатом Государственной думы.