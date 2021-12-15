В Омске осудили молодых матерей, истязавших полуторагодовалого ребенка

Таврический районный суд Омской области вынес приговор жительницам аула Куянбай, издевавшимся над маленьким ребенком.

Молодая мать Евгения Кабельская поссорилась с родными и переехала вместе с новорожденным сыном к подруге, матери троих детей, Гульмире Букеновой. Однако вместо того чтобы заниматься ребенком, Евгения активно занялась устройством личной жизни.

- Не желая воспитывать ребенка и ухаживать за ним, Кабельская не осуществляла должного ухода за сыном, неоднократно била его и связывала веревкой ноги и руки за спиной, чтобы ребенок нигде не ползал и не мешал ей спать, - рассказала "РГ" старший помощник руководителя СК по Омской области Лариса Болдинова. - Мать плохо кормила мальчика, не стирала детскую одежду, длительное время не меняла сыну подгузники и не купала, что негативно сказывалось на его здоровье.

Хозяйка дома Букенова, по данным следствия, также била и связывала мальчика. Доставалось бедолаге и от других детей, которые его щипали и кусали.

Летом прошлого года домой к многодетной матери пришла контролер ресурсоснабжающей организации с проверкой счетчиков. Увидев там изможденного и покрытого синяками мальчика, обеспокоенная женщина тут же сообщила о своих подозрениях в полицию.

Ребенка вместе с матерью поместили на обследование в больницу. Однако Кабельская сбежала вместе с сыном в Москву - участвовать в ток-шоу. Она заявила, что находилась в рабстве у своей многодетной подруги.

- После возбуждения уголовного дела по инициативе следствия ребенка у Кабельской изъяли, она была ограничена в родительских правах, сейчас мальчик воспитывается у родственников, оформивших опекунство, - рассказывает Болдинова.

В суде Кабельская полностью признала вину и была приговорена к 4 годам и 10 месяцам реального лишения свободы. Ее подруга Букенова за время следствия успела родить четвертого ребенка и забеременеть пятым. Поэтому ее приговорили к 3 годам и 9 месяцам колонии с отсрочкой наказания до тех пор, пока не подрастут дети.