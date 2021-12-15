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Рубрика: Культура

В Калининграде пройдет международный театральный фестиваль "Башня"

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: Пресс-служба Калининградского областного драматического театра Фото: Пресс-служба Калининградского областного драматического театра
Фото: Пресс-служба Калининградского областного драматического театра

Семь театров из трех стран представят очень разные и необычные одноактные спектакли на II Международном театральном фестивале "Башня". Он пройдет в Калининградском областном драматическом театре с 17 по 25 декабря.

Фото: baltic-house.ru
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Первый фестиваль "Башня" прошел в августе 2019 года, 12 театров тогда показали камерные фантазийные и романтические спектакли на разных площадках города.

Как пояснил глава регионального министерства по культуре и туризму Андрей Ермак, фестиваль изначально задумывался как традиционный. Назвали его "Башней" потому, что предполагалось его проведение в башне "Врангель" - старинном фортификационном сооружении Кенигсберга. Но не получилось - объект тогда был в стадии реконструкции. "Мы не отказались от этой идеи, возможно, получится в следующем году", - отметил министр.

- Очень многие желающие не смогли приехать на фестиваль из-за ограничений, связанных с пандемией: театры из Германии, Франции, Литвы, Латвии, - рассказал председатель оргкомитета фестиваля - художественный руководитель калининградского облдрамтеатра Александр Федоренко.

По его словам, концепция фестиваля - "Театр без границ", стирание граней между театрами и между жанрами. А цель - найти и показать зрителю лучшее, что происходит в небольших театрах, то, что с точки зрения развития театра важно и нужно смотреть.

В течение недели зрителей порадуют театральные коллективы из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, Татарстана, Белоруссии, Италии. Откроет программу петербургский "Театральный проект 27" с моноспектаклем "Жирная Люба".

В фестивальной афише также - "Гамлет" по версии выпускников и студентов мастерской Сергея Женовача в ГИТИСе, Соломонова "Песнь песней" Независимой театральной инициативы "Ток-театра" из Минска, аудиальный перфоманс "Коромысли" Новосибирской лаборатории современного искусства.

Фото: Пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина
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Государственный драматический театр из Буинска покажет драму "Жребий" по мотивам татарских народных рассказов, московский Центр творческих проектов "Инклюзион" - инклюзивный спектакль "Здесь больше, чем просто селедка". Завершит программу пластический спектакль "Плате... Средиземноморская утопия" исследовательского театра "Ательекункеон" из Милана.

"Башня" - это конкурсный фестиваль. Его жюри, состоящее из известных театроведов и режиссеров, возглавил главный режиссер Санкт-Петербургского академического театра им. Комиссаржевской Леонид Алимов. Участники будут награждаться в шести номинациях: "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Лучшая работа художника-сценографа", "Лучшая работа художника по костюмам", "Лучшая работа режиссера", "Лучший спектакль".

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