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15.12.2021 14:03
Рубрика: Власть

Instagram заблокировал аккаунт администрации Симферополя

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Социальная сеть Instagram по неизвестным причинам заблокировала аккаунт администрации Симферополя, с помощью которого мэрия информировала горожан о работе администрации и важных события в жизни мегаполиса. Об этом сообщил начальник управления информационной политики Андрей Черниченко.

Фото: AP
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- Аккаунт был заблокирован еще на прошлой неделе с мотивировкой "за нарушение правил сообщества", - уточнил Черниченко в комментарии "РГ". - Правда, без конкретики, в чем же нас конкретно обвиняют. Мы отправили администраторам соцсети письмо с просьбой разъяснить причины отключения с копиями необходимых документов, но спустя неделю ответа так и не получили.

На страницу мэрии были подписаны около 3500 человек, уточнил Черниченко. Сегодня в связи с блокировкой старого аккаунта администрация решила завести новую страничку в Instagram, на которую за несколько часов уже подписались почти 100 человек.

Ранее, напомним, Instagram заблокировал аккаунт правительства Севастополя. Правда, после резонанса в соцсетях страница стала снова доступна.

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