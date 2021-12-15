Краевой суд заменил дисквалификацию мэра Геленджика штрафом

Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляцию мэра Геленджика Алексея Богодистова о дисквалификации и заменил ее штрафом в 3000 рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как ранее уже писала "РГ", Геленджикский суд признал виновным главу курортного города в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде дисквалификации сроком на один год. В случае вступления постановления в силу, это означало бы, что мэр, оставаясь в своей должности, не мог бы участвовать в совещаниях, ставить подпись на документах как официальное лицо и принимать какие-либо решения в статусе главы администрации.

Алексей Богодистов обжаловал это решение в суде высшей инстанции. Также, он в одном из своих постов написал, что интересовался судебной практикой и выяснил, что "за последние 10 лет подобных решений (о дисквалификации) в отношении глав российских городов органы суда не выносили".

"Изучив доводы, изложенные в апелляционной жалобе, обсудив их, суд апелляционной инстанции изменил постановление Геленджикского городского суда Краснодарского края в части назначенного наказания, - говорится в официальном сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края. - Алексей Богодистов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей".

Таким образом, мэр Геленджика продолжает работать в своей должности без каких-либо ограничений.