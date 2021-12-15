На Кубани тело умершей женщины отказались принять в морге

Прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное против владельца похоронного агентства, который привез гроб с телом к администрации города Тимашевска. Скандал, прогремевший буквально на всю страну, обнажил целый пласт проблем. Как выяснил корреспондент "РГ", в дело втянуты работники не только сферы похоронных услуг, но также морга и бюро судмедэкспертизы Тимашевского района, обслуживающих и соседние муниципалитеты.

Скорбная очередь у высоченного забора, за которым скрывается Тимашевский морг, до появления журналистов не двигалась больше трех часов. Фото: Владимир Аносов/РГ

Об этом диковинном случае мы недавно писали ("Не довезли до погоста" - "РГ-Неделя" от 10.11.2021). Напомним, 41-летний сотрудник конторы ритуальных услуг в знак протеста привез к администрации Тимашевска тело умершей женщины, не поставив в известность ее родственников. И если с самим представителем похоронного бизнеса в целом все понятно - против него возбуждено уголовное дело, которое передано в суд и грозит штрафом в 40 тысяч рублей или трехмесячным арестом, то к работе морга и бюро судмедэкспертизы (СМЭ) Тимашевского района вопросов много. Гораздо больше, чем ответов. Ведь именно действия сотрудников морга и СМЭ подтолкнули работника похоронной компании, как тот утверждает, на такой вопиющий поступок.

Кстати, после появления публикаций в газетах и сюжетов на федеральных телеканалах глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение разобраться в этом деле и проверить местных чиновников и представителей похоронного бизнеса.

Корреспонденты "РГ" тоже отправились в Тимашевский район, чтобы продолжить изучение ситуации.

Для начала нанесли визит в морг Тимашевской ЦРБ. Он находится за зданием самой больницы, в глубине территории, и огражден высоким забором из профнастила. Внутрь никого не пускают. Но можно получить разрешение, позвонив по домофону. Когда репортеры приехали, уже накрапывал дождь, единственная маленькая скамеечка у входа была мокрой. Поэтому все, кто сюда пришел, - семь человек - стояли под зонтиками возле калитки с домофоном и ждали. На часах - 11.15.

- С восьми часов стоим! И ни одного человека не приняли. Сколько можно?! - жаловались те, кого привели сюда скорбные обстоятельства. Люди потеряли уже всякое терпение, и, как выяснилось, было от чего.

- Мне надо тело матери забрать. Третьи сутки оно у них находится, - с раздражением говорит один из мужчин.

- А мне - сдать документы. Написано, что принимают с 8.00 до 11.00. Вот, с восьми утра я как раз тут. Но так никто мои бумаги и не взял. Хотя дел на одну минуту. И знают они, что я тут жду: сообщила через домофон, - в отчаянии, почти плача, пожаловалась женщина.

Подойдя к домофону, нажимаем кнопку вызова. Из микрофона тут же вырывается не сулящий ничего хорошего резкий женский голос:

- Кто?

- Корреспонденты "Российской газеты", - представляемся мы с фотокором.

- По какому поводу?

- Хотелось бы получить комментарий от работника морга по поводу уголовного дела, которое ведет Следственный комитет в отношении вашей организации.

В ответ - тишина. Минутная заминка. После этого слышим:

- Начальник в отпуске! Комментариев не даем! - и микрофон отключился.

Журналисты "РГ" уже собирались уходить, но тут случилась невообразимая и, казалось бы, даже невозможная вещь: домофон вдруг вновь заговорил, и тот же самый женский голос начал по фамилиям вызывать всех, кто стоял в очереди. Через пять минут люди, которые прождали под дверью более трех часов (!), получили все необходимое (кто-то сдал документы, кому-то выдали тело усопшего родственника) и разошлись.

- Да что ж вы раньше-то не приехали?! - упрекнула нас одна из женщин. - Вон они как сразу заторопились.

Действительно, в морге знали, что здесь очередь. Знали и кто в ней стоит, раз вызывали по фамилиям. И наверняка могли выполнить свою работу быстрее. И вообще, насколько это законно - принимать по три часа в день... точнее, за эти три часа не принять никого?

Тут уже вопрос к местным властям и руководителям здравоохранения района, которые, видимо, вообще не в курсе происходящего.

Хотя, как потом выяснилось, районные депутаты еще с 2018 года пытаются привлечь внимание к весьма оригинальной работе Тимашевского морга и местного бюро СМЭ и не единожды обращались в правоохранительные и надзорные органы по этому поводу. Например, есть представление прокурора Тимашевского района, написанное еще в 2018 году, "Об устранении нарушений федерального законодательства" на имя начальника МВД России по Тимашевскому району. В нем акцентируется, что "установлено полное игнорирование направленного в адрес ОМВД России по Тимашевскому району 06.03.2017 информационного письма о негативной практике вынесения сотрудниками УУП ОМВД России по Тимашевскому району постановлений о назначении судебно-медицинской экспертизы трупов".

Глава СК России поручил разобраться в этом деле и проверить тимашевских чиновников и представителей похоронного бизнеса

Таким образом, направления в СМЭ на обследование тел усопших и их вскрытие на тот момент, по данным прокуратуры, давали сотрудники полиции. В то же время депутаты установили, что это не всегда соответствует закону. Так как, "согласно ст. 19 Федерального закона № 73-ФЗ от 31.05.2001 "О государственной экспертной деятельности в Российской Федерации", "основаниями производства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении являются определение суда, постановления судьи, лица, производящего дознание, следователя".

В представлении прокурора также было указано, что направление в СМЭ огромного количества тел усопших "влечет за собой необоснованное расходование денежных средств родственников умерших на их перевозку в морг, искусственно создает загруженность экспертов, а также нарушает права лиц на отказ от вскрытия трупа..."

При этом надо учесть, что в Тимашевском отделении "Бюро СМЭ" отказываются принимать тело на медицинское исследование без полицейского, подписавшего направление на исследование. Но полицейские ведь почти никогда не могут сопровождать тело, поскольку находятся на выездах по служебным делам. А в итоге в местном бюро СМЭ образуется искусственно созданная очередь. Она огромная. Возникает вопрос: зачем ее так заботливо растят?

После того как тело женщины привезли к мэрии Тимашевска и случился скандал, глава района Андрей Палий провел совещание, на котором привел статистику: в 2020 году в Тимашевском районе 72 процента (!) тел умерших были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

При этом, по оценке экспертов, обоснованные направления тел умерших на СМЭ, согласно ст. 19 ФЗ-73, должны были составлять лишь три-четыре процента. Эти цифры позволяют понять ситуацию в бюро судебно-медицинской экспертизы. А ведь следует учитывать, что все родственники усопших хотят получить тела побыстрее - они не могут откладывать похороны.

Разобраться в этом деле должны следственные органы и прокуратура. В надзорном ведомстве и СКР сообщили, что работа ведется.

"РГ" будет следить за развитием событий.

Продолжение драмы?

Буквально на днях эта история получила печальное продолжение: погиб сын той самой женщины, тело которой не приняли в морге Тимашевского района. Мужчину обнаружили мертвым недалеко от его дома на хуторе Журавлевки в Калининском районе. В краевом управлении Следственного комитета России сообщили, что ведомство проводит проверку по факту гибели человека.

"Тело мужчины было обнаружено без видимых признаков насильственной смерти во дворе его дома, - прокомментировали в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение".

Пока что можно только догадываться, какие тайны, человеческие трагедии и преступления кроются за этой внезапной смертью.