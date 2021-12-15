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15.12.2021 14:29
Рубрика: Власть

Совет Федерации одобрил закон о новых полномочиях полиции

Текст: Дмитрий Гончарук
Сотрудники полиции получат право вскрывать автомобили для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан, проникать в помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять здания и территории. Поправки в закон "О полиции" Совет Федерации одобрил на заседании 15 декабря.

Полицейские получат полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, оцеплять строения, жилые помещения и территории. Также они смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Фото: Getty Images
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К основаниям для вскрытия автомобиля и проникновения в него отнесены случаи, когда необходимо спасти жизнь и обеспечить безопасность граждан или общественную безопасность при массовых беспорядках и ЧС. Правоохранители будут вправе сделать это при угрозе теракта, для задержания граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление, для пресечения преступления, или если имеется подозрение, что там находятся без спецразрешения предметы, изъятые из гражданского оборота. Если собственник отсутствовал в момент вскрытия автомобиля, то его должны проинформировать об этом в течение суток, обеспечив недопуск посторонних в транспортное средство.

Закрепляется право полиции проводить оцепление или блокирование территорий, жилых помещений, строений и других объектов, а в границах оцепления осматривать граждан, находящиеся при них вещи, транспортные средства и грузы.

Если гражданин откажется от осмотра, то полицейские будут вправе не впускать его на оцепленную территорию или не выпустить с нее.

Полицейские смогут проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, которые застигнуты на месте совершения преступления или скрылись с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.

Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Кроме того, правоохранители будут вправе осматривать места происшествия, участки местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях.

Из текста документа исключены положения, которые освобождали полицейских от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.

Власть Безопасность Правоохранительная система Законодательная власть Совет Федерации Закон "О полиции"

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