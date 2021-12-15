Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS

Спускаемый аппарат "Союза ТМА-12М" выставлен в Музее космонавтики

15.12.2021 / 15:45
Фото: Руслан Альтимиров/ Музей космонавтики / Роскосмос
Фото: Руслан Альтимиров/ Музей космонавтики / Роскосмос

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз ТМА-12М", на котором в 2014 году совершили полет на МКС космонавты, стал экспонатом московского Музея космонавтики. Как рассказали в Роскосмосе, его передали музею госкорпорация и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева (входит в Роскосмос). Новый экспонат теперь можно увидеть в зале "Международный космический парк".

Фото: NASA
В космосе обнаружен новый источник воды

Напомним: этот корабль стартовал с космодрома Байконур 26 марта 2014 года. На его борту к МКС полетели россияне Олег Артемьев и Александр Скворцов, а также астронавт NASA Стивен Свуонсон. Для Артемьева это был первый полет, для Скворцова - второй, а для Свонсона - третий.

Фото: Руслан Альтимиров/ Музей космонавтики / Роскосмос

Во время полета российские космонавты выполнили два выхода в открытый космос общей продолжительностью 12 часов 33 минуты. Экипаж вернулся на Землю 11 сентября 2014 года. Продолжительность полета составила 169 суток 05 часов 05 минут 37 секунд.

Понятно, что новый экспонат-"подлинник", сохранивший обуглившиеся следы возвращения с орбиты, вызывает огромный интерес. Кстати, в музее хранится несколько таких подлинников. В том числе, катапультируемый контейнер для животных, в котором 20 августа 1960 года вернулись на Землю легендарные "четвероногие космонавты" Белка и Стрелка. Здесь же - спускаемый аппарат корабля "Союз-37", который стартовал в августе 1980 года с космодрома Байконур с советско-вьетнамским экипажем и доставил их на станцию "Салют-6", а в октябре того же года Леонид Попов и Валерий Рюмин совершили посадку на этом спускаемом аппарате после рекордного 185-суточного космического полета… Кроме того, посетители музея могут увидеть технологические дубликаты и макеты.

Фото: Руслан Альтимиров/ Музей космонавтики / Роскосмос
Поделиться
Фото: Владимир Аносов/РГ

В России планируют создать промышленный прототип "солнца будущего"

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Экодиво: Президент РАН назвал важнейшее открытие Года науки и технологий

Фото: Владимир Аносов/РГ

Конгресс молодых ученых завершился награждением участников

Фото: Алексей Майшев/ Фотохост Конгресса молодых ученых/ РИА Новости

Чернышенко: Грантовая поддержка молодых ученых будет трансформирована

Фото: Владимир Аносов/РГ

Ученые создали робота для дезинфекции больниц и магазинов

Фото: Владимир Аносов/РГ

Как наука открывает двери женщинам в неженские профессии