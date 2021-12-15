Спускаемый аппарат "Союза ТМА-12М" выставлен в Музее космонавтики

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз ТМА-12М", на котором в 2014 году совершили полет на МКС космонавты, стал экспонатом московского Музея космонавтики. Как рассказали в Роскосмосе, его передали музею госкорпорация и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева (входит в Роскосмос). Новый экспонат теперь можно увидеть в зале "Международный космический парк".

Напомним: этот корабль стартовал с космодрома Байконур 26 марта 2014 года. На его борту к МКС полетели россияне Олег Артемьев и Александр Скворцов, а также астронавт NASA Стивен Свуонсон. Для Артемьева это был первый полет, для Скворцова - второй, а для Свонсона - третий.

Фото: Руслан Альтимиров/ Музей космонавтики / Роскосмос

Во время полета российские космонавты выполнили два выхода в открытый космос общей продолжительностью 12 часов 33 минуты. Экипаж вернулся на Землю 11 сентября 2014 года. Продолжительность полета составила 169 суток 05 часов 05 минут 37 секунд.

Понятно, что новый экспонат-"подлинник", сохранивший обуглившиеся следы возвращения с орбиты, вызывает огромный интерес. Кстати, в музее хранится несколько таких подлинников. В том числе, катапультируемый контейнер для животных, в котором 20 августа 1960 года вернулись на Землю легендарные "четвероногие космонавты" Белка и Стрелка. Здесь же - спускаемый аппарат корабля "Союз-37", который стартовал в августе 1980 года с космодрома Байконур с советско-вьетнамским экипажем и доставил их на станцию "Салют-6", а в октябре того же года Леонид Попов и Валерий Рюмин совершили посадку на этом спускаемом аппарате после рекордного 185-суточного космического полета… Кроме того, посетители музея могут увидеть технологические дубликаты и макеты.