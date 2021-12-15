Трейлер "Доктора Стрэнджа и мультивселенной безумия" утек в Сеть

В интернете раньше времени появился трейлер фильма "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия", снятый с экрана кинотеатра - в соответствующем качестве.

В ролике полно отсылок к событиям предыдущих проектов Marvel. Так, в расслаивающемся мире герой Бенедикта Камбербэтча обращается за помощью к Ванде Максимофф, ставшей в сольном сериале Алой Ведьмой. Также появляются два гостя из анимационного проекта "Что, если…?": кракеноподобный монстр Шума-Горат, бросающий в великого мага автобус, и темная версия самого Стрэнджа.

Премьера сиквела "Доктора Стрэнджа" после нескольких переносов запланирована на май 2022 года.