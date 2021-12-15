В Гомеле за круглым столом собрались россияне

В "РУССКОМ доме" Гомеля за круглым столом собрались российские соотечественники, проживающие в Беларуси. Главный вектор дискуссии - культурно-гуманитарный. Представители творческой интеллигенции, духовенства, ученые предлагали проекты, претендующие на финансирование со стороны правительства Москвы.

Идей много. Речь в том числе шла как об организации новых, так и о возрождении некогда популярных форумов, фестивалей, выставок и соревнований.

Яркий пример - футбольный турнир ко Дню Победы в гомельском Лицее Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Раньше к белорусским лицеистам приезжали команды из России, но все связанные с этим финансовые расходы учреждение образования нести не в состоянии. Помощь могла бы вернуть турнир в программу праздничных мероприятий.

Особое внимание - сохранению исторической памяти. В Гомеле совместно с байкерским клубом успешно реализуют детские мотопробеги по памятным местам. Предлагают присоединиться и ребятам из Смоленской и Брянской областей, других близлежащих российских регионов.

Еще один знаковый проект, нуждающийся в поддержке, - восстановление часовни "В память Царя-Освободителя Александра II". Разрушенную в XX веке, ее возрождают практически в центре города, но уже как место памяти о подвиге всех воинов-освободителей.

Часовню воздвигли в память царя-освободителя Александра II. И собор, и часовня стали красивейшими архитектурными зданиями площади. К 100-летию А.С. Пушкина, в 1899 году, учащиеся 3-классного училища (находилось на месте Дома культуры) заложили Пушкинский сад. Аллея вела от часовни к училищу.

Еще один знаковый проект - восстановление часовни "В память Царя-Освободителя Александра II"

Поступило предложение и от руководства Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Бывшее имение Румянцевых-Паскевичей - живой пример бережного сохранения памятников российской истории белорусами. Столь же весомым дополнением к уже существующему культурному комплексу может стать и филиал Эрмитажа. Есть даже подходящее историческое здание, способное размещать масштабные экспозиции.

И это лишь малая часть идей, которые могут увидеть свет при поддержке ГАУ "Московский Дом соотечественника", чье представительство уже успешно работает в белорусской столице. Помощь соотечественникам активно оказывается и Российским центром науки и культуры, а также Посольством России в Беларуси - выплаты ветеранам, поддержка начинающих писателей и поэтов, организация обучающих семинаров и образовательных поездок. При этом первый секретарь посольства России Юлия Аряева подчеркнула:

- Говоря о соотечественниках, мы имеем в виду всех граждан Беларуси. Предложить свой проект может каждый, независимо от принадлежности к какой-либо организации.

Участники круглого стола убеждены, что обоюдное желание россиян и белорусов интенсивнее развивать гуманитарные и культурные взаимоотношения не только в столицах двух стран, но и в регионах, обязательно воплотится в новые проекты.

Какие конкретно? Время покажет. Нынешняя встреча - уверенный шаг на этом пути.