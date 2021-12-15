В США число жертв коронавируса превысило 800 тысяч

В США 800 266 человек умерли от последствий коронавируса. Обновленные данные во вторник распространил Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

Днем ранее в США был обновлен еще один антирекорд - число случаев заболевания коронавирусом превысило 50 миллионов. Соединенные Штаты продолжают занимать первое место в мире по этим двум показателям, пишет ТАСС.

По данным специалистов, в США с декабря ежедневно фиксируется более 100 тысяч случаев заражения в сутки. За последние два месяца это самый высокий показатель. Заболеваемость начала расти после Дня благодарения (25 ноября), когда миллионы американцев отправились навестить своих родных и близких.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило вводить бустерные дозы вакцины от COVID-19 16-17-летним подросткам. Это призвано "усилить защиту молодых американцев от дельта-штамма и новых вариантов омикрона".