Захарова назвала "людоедством" действия Запада против Ассанжа

То, что западные страны делают в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, - это людоедство. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действия последних лет - это какое-то "людоедство", проявляемое нашими западными партнерами. Здесь уже не о двойных стандартах речь и даже не о попрании высоких принципов и идеалов. Это изничтожение человека, месть ему за его позицию, за его смелость и за то, что он посчитал необходимым, видимо, понимая возможные риски, поделиться с миром важнейшей информацией, которая проливала свет на вранье и обман целого ряда государств", - сказала дипломат на брифинге.

Она также задалась вопросом, почему международное сообщество вяло реагирует на столь бесчеловечное обращение с Ассанжем, которого в буквальном смысле "довели".

Напомним, Ассанж с 2019 года находится в британской тюрьме Белмарш после того, как посольство Эквадора в Лондоне отказало ему в убежище, которое предоставляло на протяжении семи лет. В январе Вестминстерский магистратский суд отказался выдать журналиста американским властям, которые выдвинули против него 18 уголовных обвинений и грозят посадить в тюрьму на 175 лет. Но 10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks в Соединенные Штаты. Судьи не приняли во внимание его серьезные проблемы со здоровьем и многочисленные ходатайства мировых политиков, журналистов и представителей общественности.

После того, как суд высшей инстанции в Лондоне принял решение о возможной Ассанжа в США по обвинению в шпионаже, политики, журналисты и представители общественности выразили свое несогласие с данным "политизированным вердиктом".