Два польских солдата пострадали при попытке мигрантов прорваться в ЕС

Во время попытки мигрантов прорваться в Польшу через границу с Белоруссией пострадали двое польских солдат. Об этом сообщило Польское агентство печати со ссылкой на данные пограничной службы.

Как отмечается, в Черемхе группа беженцев вела себя агрессивно, начала бросаться камнями. В результате было ранено двое солдат, один в лицо, другой в колено. Обоим была оказана медицинская помощь, в настоящее время один из них уже вернулся к службе.

В результате инцидента границу смогли пересечь 40 человек, однако затем их задержали и доставили обратно к границе. По данным погранслужбы, речь идет в основном и гражданах Ирака, однако в этой группе были также выходцы из Йемена, Сирии и Ливии. Попытки прорваться через границу были предприняты сегодня ночью еще на двух участках, они также были предотвращены.

Напомним, за текущий год польские пограничники предотвратили почти 40 тысяч попыток нелегального пересечения границы с Белоруссией. В настоящее время тысячи мигрантов продолжают находиться на границе двух стран, рассчитывая попасть через Польшу в Германию. И это при том, что власти Ирака эвакуировали оттуда более 3,5 тысячи своих граждан.