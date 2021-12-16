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Фото: Прощание с режиссером Сергеем Соловьевым началось в церкви

Новости
    16.12.2021, 12:32
Текст:   Кристина Верховцева

В Москве проходит прощание с режиссером Сергеем Соловьевым, скончавшимся 13 декабря. Траурные мероприятия начались с отпевания в церкви Иоанна Богослова на Бронной, сообщает РИА Новости.

Почтить память Соловьева пришли его поклонники, близкие, а также актрисы Евгения Крюкова, Екатерина Васильева, актеры Александр Збруев, Сергей Шакуров, режиссеры Павел Чухрай и Вадим Абдрашитов.

Режиссер будет похоронен на Троекуровском кладбище. Там же покоятся его родители и сын.

Сергей Соловьев скончался у себя дома в возрасте 77 лет из-за проблем с сердцем. Создатель знаменитых фильмов "Асса", "Станционный смотритель", "Сто дней после детства", "Спасатель", "Избранные" работал на "Мосфильме", являлся членом жюри Венецианского кинофестиваля, был признан народным артистом России.

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