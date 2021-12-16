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Японский космический турист хочет вернуть с МКС ракетки для бадминтона

16.12.2021 / 12:25
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Космический турист из Японии Юсаку Маэзава захотел вернуть с Международной космической станции бадминтонные ракетки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на переговоры экипажа МКС с Землей, которые транслирует NASA.

Фото: Медиакорпорация Китая
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Как следует из переговоров, специалисты сначала были против такой затеи, так как ракетки довольно большие и при этом хрупкие, но затем рекомендовали посоветоваться с командиром корабля. Командир Александр Мисуркин ответил, что на 95% уверен, что уложить ракетки в корабле перед возвращением получится.

Юсаку Маэзава и его помощник Йозо Хирано, который отвечает за освещение полета, прилетели на МКС 8 декабря на корабле "Союз МС-20" вместе с Мисуркиным. Японский миллиардер выложил в своем YouTube-канале несколько видеороликов о своем пребывании на станции. Однако о проведении турнира по бадминтону пока не сообщалось.

Надо сказать, что впервые турнир по бадминтону состоялся на МКС еще в январе 2018 года: российские космонавты сыграли со своими американскими коллегами из NASA и JAXA. Тогда в матчах из россиян участвовали тот же Александр Мисуркин вместе с Антоном Шкаплеровым. Игра проходила по особым правилам. В частности, без сетки. Кроме того, игроки не вели счет и в конце общим решением признали, что победили все. По словам Александра Мисуркина, сыграть в бадминтон за пределами Земли для него было все равно, что поставить флаг на Марсе…

Возвращение японских туристов на Землю ожидается 20 декабря. По предварительной информации закрытие переходных люков между кораблем-"спасателем" и модулем "Поиск" российского сегмента МКС намечено на 22:20 - 22:30 мск 19 декабря. А расстыковка корабля и МКС - на 02:50:30 мск 20 декабря.

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