Исследование: электромобили не спасут планету от глобального потепления

Полный отказ человечества от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и переход на электромобили лишь незначительно снизит динамику глобального потепления, к такому выводы пришли ученые американского Института политики развития транспорта (ITDP) и Калифорнийского университета в Дэвисе (UC Davis), которые провели совместное исследование.

Напомним, по прогнозам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), среднемировая температура к 2100 году повысится на 3 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, однако на уровне ООН заявлена цель сдержать темп потепления 1,5 градусами Цельсия. В исследовании ITDP и UC Davis говорится: даже если заменить все автомобили с ДВС на электромобили - этого окажется недостаточно для достижения целевой планки по ограничению глобального потепления.

Ученые рассчитали объемы выбросов углекислого газа в атмосферу при четырех различных сценариях: 1) при продолжении бизнеса как есть (выпуск и эксплуатация автомобилей с ДВС) (business as usual - BAU), 2) при массовом переходе на электромобили (High Electrification Only), 3) при уплотнении городов (High Shift Only), 4) при сочетании уплотнения городов и массового перехода на электромобили (Electrification + Shift).

Первый сценарий - самый расточительный. По нему к 2050 году человечество выпустит более двух миллиардов новых автомобилей с ДВС, а суммарный уровень выбросов CO2 будет постоянно расти и достигнет уровня 130% относительно итогов 2015 года.

При втором варианте машины с ДВС будут в лучшем случае запрещены к производству в 2040 году. В настоящее время электростанции попросту не готовы к резкому росту потребления энергии, который неизбежно спровоцирует массовая эксплуатация электромобилей.

В отчете учитываются выбросы углерода от производства и утилизации таких машин, а также поддержания зарядной инфраструктуры для них. Уровень выбросов CO2 с полным переходом на электромобили относительно 2015 года составит 25%, однако среднемировая температура вырастет более, чем на 1,5 градуса Цельсия.

Уплотнение населения городов как отдельная мера менее эффективный шаг - позволит снизить производство CO2 до планки 75% к середине века.

Чтобы сдержать рост среднемировой температуры, придется совмещать переход на электротранспорт с уплотнением населения городов - тогда у людей в принципе отпадет частая необходимость в личном автомобиле. Оценочно уплотнение городов позволит отказаться в сумме от 300 млн личных автомобилей, что по определению снизит выбросы вредных веществ в атмосферу и снизит нагрузку на инфраструктуру.